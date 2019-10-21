Ашхабад, , 21:13 — REGNUM В государственных магазинах Туркмении нарастает дефицит муки, растительного масла, яиц и куриного мяса. Из-за этого продажи остаются строго лимитированными, передает «Азатлык».

Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам местных жителей, в некоторых государственных торговых точках туркменской столицы в последние дни стали продавать в одни руки два куриных окорочка вместо трех. Также покупатели жалуются на то, что на каждый килограмм продукта приходится около 200 граммов льда.

Продавцы отказываются озвучивать причины, по которым магазины сокращают продажи, утверждая только, что «выполняют распоряжение сверху».

Также в стране стало дефицитным местное хлопковое и импортное подсолнечное масло. Стоимость последнего за последнее время выросла до 9−13 манатов (165−238 рублей) за один литр.

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