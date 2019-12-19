Москва, , 16:06 — REGNUM Екатеринбург активно развивается, становится более современным и, конечно, город нуждается в развитии инфраструктуры, заявил президент России Владимир Путин 19 декабря на ежегодной большой пресс-конференции.

«Некоторое время назад было принято решение о том, что такие вопросы должны решаться на региональных уровнях, но это невозможно.

Поэтому реализация подобных крупных проектов, конечно, должна осуществляться с федеральными властями и с федеральной поддержкой.

Не сомневаюсь, что метро в Екатеринбург будет очень актуально. Надо конкретно об этом поговорить с региональными властями. Обязательно поработаем над этим», — сказал Путин.

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