Москва, , 15:33 — REGNUM Самым значимым во внутренней жизни России является увеличение реальных доходов граждан, заявил президент России Владимир Путин 19 декабря на ежегодной большой пресс-конференции.

«Но ведь вопрос с бедностью не удалось пока целиком решить. Самый низкий показатель бедности был в 2014 году — 11,3%, сейчас этот показатель подрос, но за этими цифрами конкретные люди стоят.

Поэтому бедность — это самый главный вопрос, который нужно решать. Но в целом страна в начале 2000-х годов и сейчас — это две разных страны», — сказал Путин.

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