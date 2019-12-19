Улан-Удэ, , 13:14 — REGNUM Владимир Путин объяснил меры поддержки Дальневосточным регионам России тем, что там депопуляция происходит гораздо быстрее, чем во всех остальных субъектах страны. Об этом заявил президент в ходе Большой пресс-конференции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, здесь приняты программы «Дальневосточный гектар», а также льготная ипотека.

«В основном эти гектары используются на цели жилищного строительства, на цели ведения сельского хозяйства, либо вообще какого-то бизнеса, в том числе туристического», — напомнил он.

Впрочем, по словам государства, есть и много проблем при их реализации. Поэтому правительство намерено в полном объёме реализовать эти планы в ДФО, после чего переходить на другие регионы.

Напомним, в 2019 году «дальневосточные» программы поддержки были распространены на Бурятию и Забайкалье. Как сообщало ИА REGNUM, Забайкальский край уже выбился лидеры по числу желающих получить бесплатный гектар.

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