Чита, , 07:17 — REGNUM

Минвостокразвития России и Фонду развития Дальнего Востока, входящему в группу ВЭБ.РФ, поручено проработать инициативу полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева о так называемой дальневосточной ипотеке. Об этом информирует пресс-служба забайкальского губернатора. По мнению авторов проекта, она позволит построить 7317 домов, что даст девятипроцентный прирост ввода жилья в Дальневосточном федеральном округе.

Речь идёт о том, чтобы участники программы «Дальневосточный гектар», а также молодые семьи смогли воспользоваться ипотечным кредитованием по низкой ставке — 2%. Как пояснил Юрий Трутнев, кредит будет доступен для покупки, строительства и ремонта жилья, квартир и домов.

«Президент РФ Владимир Путин в ходе «прямой линии» отметил, что ипотека под 6% должна быть по всей России, а на Дальнем Востоке — 5%. Разница между 5% и 2% весьма существенная. Мы это делаем для повышения экономической активности людей, для того чтобы они могли построить себе жилье», — подчеркнул Юрий Трутнев.

Планируется, что первый такой кредит будет выдан до декабря 2019 года. Авторы инициативы рассчитывают, что первыми пользователями «дальневосточной ипотеки» станут участники программы «Дальневосточный гектар» и молодые семьи, в которых возраст одного из супругов не достиг 35 лет. Максимальный размер займа составит четыре миллиона рублей.

Напомним, программа «Дальневосточный гектар» действует в девяти субъектах Дальневосточного федерального округа (ДФО) с 2016 года. Она позволяет любому жителю России получить в безвозмездное пользование гектар земли на Дальнем Востоке. С вхождением в ДФО Бурятии и Забайкалья дальневосточные преференции распространяют и на эти два региона.

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27 июня 2019 года законопроект, направленный на расширение программы «дальневосточного гектара» на республику Бурятия и Забайкальский край, Госдума приняла во втором, решающем чтении.

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