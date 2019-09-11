Чита, , 10:53 — REGNUM Едва став участником программы «Дальневосточный гектар», Забайкалье выбилось в лидеры по числу её участников. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, с момента старта данной программы от забайкальцев поступило порядка четырех тысяч заявлений на оформление земельных участков, тогда как в других регионах Дальневосточного федерального округа (за исключением Бурятии) где гектары раздают с 2016 года, зарегистрировано около двух тысяч заявлений.

Территория Иван Шилов © ИА REGNUM

«Готовясь к старту «Дальневосточного гектара», мы решили отказаться от буферных зон возле краевого центра и пошли по пути максимальной открытости, что и стало результатом такого активного внимания к программе со стороны граждан», — пояснил руководитель регионального департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края Алексей Хосоев.

По его словам, на сегодняшний день уже выдано 23 договора безвозмездного пользования земельными участками по программе «Дальневосточный гектар», 73 договора находится на регистрации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года Забайкальский край и Бурятия вошли в состав Дальневосточного федерального округа. С этого времени на регионы стали распространять все льготы и преференции, которые полагаются дальневосточникам. Программа по бесплатному предоставлению земельных участков стартовала в Забайкалье с 1 августа 2019 года. Уже поступило более 300 заявок. Причём большинство участников программы (80%) планируют на земле строить жилье и развивать личное подсобной хозяйство.

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