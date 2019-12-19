Москва, , 13:05 — REGNUM Россия будет решать проблему транзита газа. Мы заинтересованы в сохранении транзита газа через Украину, заявил президент России Владимир Путин 19 декабря на ежегодной большой пресс-конференции по итогам 2019 года.

«Россия сохранит транзит газа через Украину. Мы будет искать приемлемое для всех заинтересованных сторон решение, несмотря на строительство других газопроводов.

Вопрос в объемах транзита газа через Украину и в сроках, на которых можно заключить этот контракт. Россия заинтересована в транзите газа через Украину», — сказал он.

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