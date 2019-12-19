Москва, , 12:16 — REGNUM Россия не относится к числу эмитентов по числу выбросов в мире, заявил президент России Владимир Путин 19 декабря на ежегодной большой пресс-конференции в Центре Международной торговли в Москве.

На первом месте, по данным ООН, по выбросам в атмосферу находятся США и Китай (по 16%), на третьем — ЕС (11%), Россия на четвертом — (6%).

«Никто не знает причин глобального потепления климата. Изменения могут зависеть от глобальных изменений во Вселенной. Но не делать ничего нельзя. Россия уделяет серьёзное внимание этой проблеме», — заявил Путин.