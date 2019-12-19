Хабаровск, 19 декабря 2019, 13:04 — REGNUM Спикер законодательной думы Хабаровского края Ирина Зикунова допустила возможность увеличения госдолга края на 7 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: Госдолг Хабаровского края застыл на отметке 52,1 млрд рублей
По состоянию на 1 декабря госдолг региона составил 51,5 млрд рублей. Ранее губернатор края Сергей Фургал неоднократно заявлял, что регион будет гасить этот долг и увеличение его недопустимо. Госдолг Хабаровского края самый большой в ДФО.
Но спикер регионального парламента полагает, что увеличение возможно:
Как сообщало ИА REGNUM, госдолг Хабаровского края в конце октября составил более 52 млрд рублей. Правительство региона вынуждено брать новые кредиты.