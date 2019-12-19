Хабаровск, , 13:04 — REGNUM Спикер законодательной думы Хабаровского края Ирина Зикунова допустила возможность увеличения госдолга края на 7 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Госдолг Хабаровского края застыл на отметке 52,1 млрд рублей

По состоянию на 1 декабря госдолг региона составил 51,5 млрд рублей. Ранее губернатор края Сергей Фургал неоднократно заявлял, что регион будет гасить этот долг и увеличение его недопустимо. Госдолг Хабаровского края самый большой в ДФО.

Но спикер регионального парламента полагает, что увеличение возможно:

Ирина Зикунова «Что мы лучше будем делать? Гасить долг или строить ФАПы, больницы, школы, нормально содержать бюджетные учреждения? Размер дефицита у нас примерно 7 млрд. Вот такое увеличение возможно».

Как сообщало ИА REGNUM, госдолг Хабаровского края в конце октября составил более 52 млрд рублей. Правительство региона вынуждено брать новые кредиты.