Хабаровск, , 05:02 — REGNUM Хабаровский край не снижает госдолг. По данным Минфина, на 1 октября 2019 года он составил более 52 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По-прежнему львиную долю долга составляют дорогие кредиты коммерческих банков — 37,96 млрд рублей. На государственные ценные бумаги приходится 4,1 млрд, на бюджетные кредиты — около 10 млрд рублей.

Суммарный долг муниципалитетов на 1 октября 2019 года составил 3,9 млрд рублей.

При этом, по словам министра финансов региона Александра Кацубы, огромным госдолгом край обязан необходимости исполнения майских указов президента РФ:

«На выполнение 11 майских указов федеральный бюджет возместил 53 млрд, но 130 млрд рублей легли на плечи Хабаровского края. Получился дисбаланс: собственные доходы, как бы и что бы мы не делали, оказались меньше расходов на 15%», — привело слова финансового руководителя региона ИА Амурмедиа.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года Хабаровский край стал лидером в ДФО по объёму госдолга. Задолженность составляла 55 млрд рублей. К маю край сумел несколько снизить задолженность — до 52,7 млрд рублей. Но для обслуживания огромного долга и поддержания бюджета на плаву власти региона продолжают брать кредиты.

В марте 2019 года правительство Хабаровского края продолжило брать кредиты. Общий объём заимствований составил 1 млрд 225 млн рублей. Позднее край взял в долг у банков ещё 7 млрд, в августе 2019 года ещё 4 млрд. Заимствования региону необходимы для обслуживания долга и поддержания дефицитного бюджета.