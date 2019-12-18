Москва, , 19:45 — REGNUM Компания METRO Cash&Carry стала официальным партнером всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» (входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей»).

Компания учредила собственную номинацию «Образовательные проекты в ресторанно-гостиничной индустрии», победитель в которой получит один миллион рублей на развитие своего проекта.

Помимо крупного денежного приза, эксперты METRO примут участие в работе полуфиналов конкурса. Компания также поможет в анонсировании и PR-поддержке проекта по всей России.

«Мы активно поддерживаем развитие ресторанно-гостиничной сферы в России, поэтому очень рады стать партнером конкурса «Мастера гостеприимства». Мы будем с интересом наблюдать за тем, как проявят себя участники конкурса и лучшего наградим специальным призом. Победитель получит один миллион рублей, чтобы реализовать свои самые смелые идеи, которые он представит жюри конкурса, а мы поможем ему составить план и эффективно распределить бюджет», — отметилаЕвгения Щербакова, руководитель дивизиона маркетинговых коммуникаций HoReCa в METRO. Компания также окажет победителю номинации помощь с неймингом и брендингом проекта, поддержит в создании коммуникационных материалов.

«Помимо денежного приза, эксперты компании также обеспечат менторскую поддержку участникам «Мастеров гостеприимства» в ходе конкурса, что также очень ценно для нас. METRO способствует развитию оптимальной инфраструктуры торгового сектора, создает новые стабильные рабочие места и вносит существенный вклад в образование и обучение. Мы рады видеть в числе партнеров конкурса крупную международную торговую сеть», — прокомментировал намерение партнера конкурса Евгений Малыгин, руководитель проекта «Мастера гостеприимства» президентской платформы АНО « Россия — страна возможностей ».

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