Нью-Йорк, США, 16 декабря 2019, 22:01 — REGNUM Финансовый конгломерат Goldman Sachs намерен вложить $750 млрд в «зеленую экономику» до 2030 года, 16 декабря передает агентство Reuters.
По словам генерального директора банка Дэвида Соломона, средства планируется направить на финансовые, консультативные услуги и прямые инвестиции экологических и социальных проектов.
Также Соломон заявил, что Goldman Sachs в ближайшем будущем откажется от участия в проектах, которые наносят вред экологии, в том числе в угольном бизнесе и добыче нефти на арктическом шельфе.
Читайте также: Генсек ООН разочарован итогами саммита по климату