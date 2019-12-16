Нью-Йорк, США, , 12:02 — REGNUM Крупный климатический саммит, прошедший в Мадриде, завершился ничем — подписание итогового протокола было отложено ещё на один год. Такие итоги не вызвали восторга у генерального секретаря Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреша.

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«Я разочарован результатами COP25», — заявил Гутерреш, слова которого приводит AFP.

Генсек организации уверен, что «международное сообщество упустило важную возможность продемонстрировать возросшее стремление» по смягчению и борьбе с последствиями климатического кризиса.

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Как сообщало ИА REGNUM, саммит по климату проходил в Мадриде со 2 по 13 декабря, в нём приняли участие представители почти 200 стран мира. Участники конференции второй год подряд так смогли прийти к согласию по наиболее острому вопросу — о контурах будущего мирового рынка выбросов парниковых газов. Его обсуждение отложили до следующей конференции, которая состоится в Глазго.

На конференции COP25 генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что международное сообщество отстаёт в борьбе с климатическими изменениями, однако у нашего мира все ещё есть возможность выиграть эту гонку.