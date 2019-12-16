Москва, , 15:55 — REGNUM На прошлой неделе нефть марки Brent превысила отметку $64,88 за баррель. Таким образом, октябрьский бычий тренд снова подтвердился, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«В рамках текущей тенденции ожидается дальнейший рост к цели $66 за баррель и выше. Однако эти уровни, скорее всего, будут достигнуты только в 2020 году.

По данным нефтисервисной компании Baker Hughes за неделю, завершившуюся 13 декабря, число буровых выросло на четыре установки до 667. При этом активность нефтяных компаний выросла на фоне снижения темпов добычи из-за сокращения расходов.

На данный момент — это первый сигнал к возможной смене тенденции, а соответственно переходу нефтяных компаний к наращиванию добычи.

Однако, скорее всего, этот сценарий будет возможен только в случае усиления мирового экономического роста. Пока же он остается под вопросом», — пояснил эксперт.

Читайте также: Нефть сохраняет предпосылки выхода на более высокий уровень