Москва, , 13:12 — REGNUM Рынок энергоносителей сохраняет предпосылки для выхода к более высоким уровням до конца 2019 года, заявил корреспонденту руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«США и Китай договорились не повышать ставки в «торговой войне», отменив запланированный на 15 декабря новый раунд повышения пошлин, что вместе с недавним решением ОПЕК+ по расширению квот на ограничение добычи, укрепляет рыночный оптимизм в отношении баланса спроса и предложения.

Согласно последнему отчету МЭА по итогам ноября коммерческие запасы в странах ОЭСР вернулись к среднему за последние, пять лет значению, поэтому любые признаки улучшения динамики спроса будут находить более заметный отклик на рынке. Сегодня, 16 декабря, к середине дня котировки Brent растут на 0,5%, достигнув отметки в $65,8/барр.

К концу дня диспозиция, впрочем, может измениться. Индексы производственной активности будут опубликованы и в США в 17−45 и, если здесь статистика будет носить также разочаровывающий характер, как и по еврозоне, фиксации прибыли не миновать.

Еще одним рифом может стать открытие торгов в США. Уолл-стрит откроется с позитивными настроениями, о чем говорит динамика фьючерсов на фондовые индексы, однако не исключено, что инвесторы начнут более скрупулезно оценивать достигнутые договоренности между США и Китаем, которые оставляют много вопросов и не избавляют от неопределенности в той мере, как многим хотелось и к чему ранее настроился рынок.

Вдобавок к этому стоит иметь в виду и намеченное на 18 декабря голосование в нижней палате Конгресса по импичменту Трампа, что может также ослабить склонность к риску и ударить по нефтяным котировкам.

По этой причине вполне возможно, что 16 декабря к концу торгов большая, если не вся, часть утренних достижений будет нивелирована и к следующей контрольной точке отчету по коммерческим запасам от минэнерго США рынок подойдет на более низких уровнях, чем сейчас, пытаясь нащупать поддержку вблизи $65 по сорту Brent», — полагает эксперт.

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