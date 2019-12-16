Москва, , 15:49 — REGNUM По завершению заседания ФРС рубль, воспользовавшись «слабостью» доллара, пошёл в наступление, заявила корреспонденту ИА REGNUM специалист аналитического отдела компании «ФинИст» Елена Мороз.

«После позитивного исхода встречи ОПЕК+, рубль набрался сил и уверенности, все дело в том, что чёрное золото выросло в цене, а рубль тесно связан с нефтью и всегда быстро реагирует, когда котировки меняются в цене, что мы и наблюдаем. Поэтому, несмотря на негативные прогнозы экспертов, рубль укрепился и набирает обороты.

С технической точки зрения у рубля есть все шансы продолжить своё укрепление до 61,05 руб./доллар, а затем будет прослеживаться дальнейшая тенденция. Однако фундаментальные факторы диктуют свои правила игры.

Несмотря на начавшийся налоговый период, а это всегда основная поддержка для рубля, и отсутствие негативных новостей по торговым переговорам США и Китая, любой негативный внешний фон может вызвать отток инвесторов из развивающихся рынков со всеми вытекающими последствиями для валютного рынка и в частности для рубля.

Не все так гладко и стабильно, как хотелось бы, хотя и торговые переговоры обрели некий позитив, не стоит забывать, что власти США «выдворили» двух китайских дипломатов, поэтому есть риск, что вторая фаза переговоров может иметь куда меньший успех.

Можно прогнозировать следующие перспективы для рубля под конец 2019 года, вероятнее всего диапазон 62,80−63,40 руб./доллар», — полагает эксперт.

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