Москва, , 13:07 — REGNUM Под конец прошлой недели волатильность курса рубля резко повысилась. Так, 13 декабря доллар в моменте касался минимумов середины прошлого года непосредственно над уровнем 62 руб., откуда в конце сессии отскочил к отметке 62,80 руб., а в понедельник курсирует немногом ниже уровней открытия, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Всплеск волатильности выглядел объяснимым, но с фундаментальной точки зрения неоправданным. После оглашения заключения промежуточной торговой сделки между США и КНР рисковые активы резко взлетели в цене, но на рынке тут же проявили себя желающие зафиксировать прибыль на привлекательных уровнях.

Так, сочетание роста нефтяных цен и распродаж доллара подтолкнуло российскую валюту к агрессивному росту. Еще одним фактором в пользу подорожания рубля послужило снижение ставки Банком России, которое в свою очередь оживило спрос на ОФЗ.

Сейчас, когда основные эмоции от торговой сделки позади, инвесторы начинают задумываться о том, каковы перспективы полномасштабного перемирия двух крупнейших стран.

Потенциал дальнейшего роста рубля на данном этапе выглядит ограниченным в силу сдержанности покупателей в сегменте рисковых активов в целом и приближения новогодних праздников, в преддверии которых активность трейдеров снизится.

Более того, если цены на нефть не смогут удержаться вблизи текущих значений и не смогут подтвердить пробой отметки $65 за баррель, вероятность возвращения пары доллар/рубль за пределы уровня 63 руб. возрастет», — считает эксперт.

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