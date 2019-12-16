Пекин, , 14:08 — REGNUM У китайских дилеров американского автопроизводителя General Motors появился электрический кроссовер Chevrolet Menlo. Об этом сообщается на сайте GreenCarCongress.

Chevrolet Menlo стал первым электромобилем компании General Motors, который она предложила своим клиентам в Китае. Первая модель попадёт покупателям в конце декабря этого года.

Внешний вид электромобиля очень схож с экстерьером концептуального Chevrolet FNR-X, который стал самым красивейшим экспонатом выставки Auto Shanghai 2017.

Серийное авто имеет эффектную светодиодную головную оптику и пластиковые вставки на переднем бампере, которые имитируют сплиттеры гоночных спорткаров. Кроме того, новинка снабжена большими расширителями колесных арок и внедорожным обвесом по всему периметру кузова.

Напомним, премьера электрокроссовера Chevrolet Menlo EV прошла в ноябре 2019 года на автомобильном салоне в китайском городе Гуанчжоу.

Напомним также, что по итогам первых десяти месяцев текущего года российские автолюбители купили 297 новых электромобилей. Это в 2,7 раза больше аналогичного периода 2018 года.

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