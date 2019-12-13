Вашингтон, , 11:53 — REGNUM Американская компания Chevrolet распродала в США первые 40 тысяч Corvette C8 нового поколения до начала производства. Об этом сообщается на сайте CarBuzz.

Массовое производство спорткара начнётся только в феврале 2020 года, но заказы на него дилеры не принимают, так как он уже распродан.

Под капотом спорткара 502-сильный атмосферный агрегат V8 рабочим объёмом 6,2 л с крутящим моментом 637 Нм. Мотор агрегатируется с 8-скоростной преселективной коробкой передач. С 0 до 100 км/ч авто разгоняется менее чем за 3 секунды. При этом его максимальная скорость равна 312 км/ч.

Стоимость суперкара в США начинается от 59,9 тыс. долларов (около 3,7 млн рублей).

Напомним, Chevrolet Corvette C8 Stingray был официально представлен в середине июля нынешнего года. Уже через два месяца автопроизводитель представил модификацию автомобиля с жесткой крышей на электроприводе.

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