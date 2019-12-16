Москва, , 13:42 — REGNUM Татьяна Бакальчук — новое лицо в списке российских миллиардеров и успеха современных технологий бизнеса. Будущие миллиардеры будут рождаться в сфере цифровых технологий и интернет-магазин Wildberries этому красочное доказательство, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Константин Ордов, комментируя рейтинг самых заметных новых миллиардеров.

«Практически 15-летний путь к признанию был долгим и сложным, но залогом успеха стала масштабируемость бизнеса, что в индустриальной эре казалось невозможным, а сегодня, на примере ООО «Вайлдберриз», виден рост выручки с 2011 по 2018 год в 26 раз, достигнув 70 млрд руб.

А сколько за это время разорилось интернет-магазинов? Десятки. Поэтому важным остается не только технология, но и любовь к собственному делу, четкое понимание миссии и цели.

Подобного рода бизнес будущего приносит надежду каждому, что в любых экономических условиях шансы на успех всегда есть, а также направление в котором еще очень много возможностей ухода от стратегии «красного океана», полного жестокой конкуренции, к стратегии «голубого океана», где можно созидать и становиться примером», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российский бизнесмен Татьяна Бакальчук попала в список самых заметных новых миллиардеров 2019 года, опубликованный американским журналом Forbes.

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