Москва, , 09:46 — REGNUM Нефтяные котировки 13 декабря в моменте подскочили к трёхмесячным максимумам в районе $65,80, где натолкнулись на оффера и откатились, закрывшись непосредственно под отметкой $65, получив поддержку в области 200-дневной скользящей средней, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Сегодня, 16 декабря, на старте новой торговой недели нефть марки Brent консолидируется вблизи уровня $65, пытаясь определиться с вектором дальнейшего движения. В целом текущая динамика на рынке энергоносителей соответствует общим настроениям инвесторов.

После краткосрочного всплеска оптимизма на анонсировании первой фазы торговой сделки между США и Китаем рынки умерили пыл, отдавая себе отчет в том, что, с одной стороны, на данном этапе две страны смогли избежать эскалации торговой напряженности.

С другой стороны, Вашингтону и Пекину еще предстоит проделать большой путь для полного разрешения конфликта, который отбирает силы у мировой экономики.

Теперь инвесторы будут ждать деталей соглашения и его официального подписания, которое, впрочем, уже вряд ли поднимет волну эйфории, ведь этот шаг уже полностью учтен в ценах. Более того, если игроков не впечатлят подробности, не исключена фиксация прибыли в сегменте рисковых активов, включая нефть.

Пока Brent тестирует отметку $65, в центре внимания остаются 200-дневная скользящая средняя, которая сейчас проходит непосредственно над отметкой $64, а также вышеупомянутые максимумы трёхмесячной давности, которые преграждают путь к уровню $66.

На данный момент значимых предпосылок для пробоя той или иной отметки не наблюдается», — считает эксперт.

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