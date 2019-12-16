Барнаул, , 09:55 — REGNUM То, что граждане России тратят на питание почти треть своего бюджета, говорит о еде как о значимом источнике удовольствий, считает руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM исследование РИА Новости, она пояснила:

«Высокая доля расходов на еду говорит о еде как о значимом источнике удовольствий. Это не очень хорошо, — получается, что наши люди за счёт своих доходов могут удовлетворить лишь самые «животные» потребности. Удовольствия культурного, духовного порядка оказываются малодоступными. Да и сформировать потребности, так скажем, высокого порядка в условиях низких доходов невозможно».

Напомним, ранее РИА Новости обнародовало исследование, согласно которому граждане России тратят на еду около трети своих доходов.

Читайте также: Дорогая еда или низкие доходы: кто в России работает «за еду» — трансляция