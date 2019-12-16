Тбилиси, , 12:05 — REGNUM Размер средней зарплаты в Грузии в третьем квартале текущего года увеличился на 12% и составил 1217 лари (около $425 по курсу). Соответствующие статистические данные опубликовала 16 декабря Национальная служба статистики страны.

По данным статистического ведомства, средняя заработная плата мужчин составила 1475 (около $515 по курсу) лари, а женщин — 924 лари (около $325 по курсу).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в октябре министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии объявило о том, что 30 тысяч учителей получили повышенную зарплату, и это будет продолжаться и дальше.