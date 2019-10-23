Тбилиси, , 19:30 — REGNUM В Грузии проходит реформа в сфере школьного образования, которая предусматривает повышение статуса и оплаты труда учителей. Согласно данным министерства образования, науки, культуры и спорта, в октябре около 30 тысяч учителей грузинских школ получили повышенную зарплату, передает 23 октября Первый канал Грузинского телевидения.

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Процесс повышения заработной платы будет продолжаться непрерывно, заметили в министерстве. В 2022 году зарплата учителей достигнет в среднем 1500−1800 лари.

На первом этапе реформа оплата труда на 150 лари увеличена около 30 000 старшим, ведущим педагогам и учителям со статусом ментора, у которых есть минимум 15 часов уроков. В случае полной занятости, в зависимости от статуса зарплата учителя распределяется следующим образом: старший учитель — 1011 лари; ведущий преподаватель — 1435 лари; учитель-ментор — 1745 лари. У педагогов, нагрузка которых составляет менее 15 часов, зарплата будет повышена по соответствующей пропорции, что в среднем подразумевает рост на 100 лари, заявили в министерстве.

Напомним, повышению зарплаты учителей в школах Грузии предшествовали увольнения педагогов, достигших пенсионного возраста. Ранее правительство предложило данной возрастной категории добровольное увольнение в обмен на значительное денежное вознаграждение и сохранение медицинской страховки педагога. К концу августа более 6 тыс. школьных учителей уволились на данных условиях.

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