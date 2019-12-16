Вашингтон, , 10:01 — REGNUM Американский электропикап Tesla Cybertruck не сможет пройти сертификацию по безопасности в Европе, заявил эксперт по автомобильной функциональной безопасности SGS-TÜV Saar GmbH Штефан Теллер. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.Ru.

По его словам, машина может не пройти сертификацию в Европе из-за новой конструкции кузова. И это несмотря на собранные более 200 000 предзаказов на Cybertruck и необычный дизайн модели.

Кроме того, авто придется оснастить классическими зеркалами, сертифицированной оптикой и классическими дворниками. Также автопроизводителю придётся решать вопрос с жесткость кузова нового пикапа.

Как ранее заявил Илон Маск, Tesla Cybertruck имеет пуленепробиваемый кузов, а также может держать удар большой кувалдой. Однако по европейским нормам передняя часть машины не должна быть жесткой для пассивной защиты пешеходов при дорожно-транспортном происшествии.

«Бампер и капот должны быть в состоянии поглощать энергию для защиты пешеходов», — сказал Теллер.

Напомним, в третьем квартале текущего года автопроизводитель Tesla обошёл китайскую компанию BYD по общему объёму поставок электрокаров. Начиная с 2014 года компания Илона Маска продала 807 954 автомобиля с электромотором, а китайская — 787 150.

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