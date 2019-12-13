Берлин, , 15:45 — REGNUM Предприятие американского автопроизводителя Tesla в Германии будет производить до 500 тыс. электрокаров в год. Об этом сообщает издание Bild.

По данным журналистов, компания Tesla намерена построить свой первый европейский завод неподалеку от Берлина. На этом автопредприятии будут собирать электромобили Model 3 и Model Y.

Завод Tesla Motors раскинется на территории примерно в 300 га — эта площадь равна приблизительно 420 футбольным полям. По заверениям автопроизводителя, новое предприятие позволит создать порядка 10 тыс. рабочих мест.

На данный момент на территории будущего автозавода расположен лес, который подвергнут вырубке. В компании пообещали компенсировать эти экологические издержки, посадив в окрестностях в три раза больше деревьев, чем будет вырублено при строительстве объекта.

Сообщается, что работы по строительству автопредприятия стартуют в 2020 году. Запуск же завода планируется уже спустя один или полтора года с начала строительства.

Напомним, по итогам третьего квартала текущего года компания Tesla обошла китайского производителя BYD по общему объёму поставок электрокаров. Так, по итогам отчётного периода компания Илона Маска поставила 807 954 электромобиля, а китайская — 787 150.

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