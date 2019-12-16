Москва, , 09:53 — REGNUM Совет директоров Банка России на заседании 13 декабря 2019 года снизил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 6,25% годовых. Инфляция замедляется, также снижаются инфляционные ожидания населения, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента учебно-методической работы Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

«Годовая инфляция прогнозируется на уровне 3,5−4,0% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем. На этом фоне российский рубль заметно укрепился против мировых валют. В пиковых значениях курс доллара снижался до 62,14 руб., евро — до 69,48 руб.

Настроения участников рынка формируются также позитивом внешних рынков. Конгресс США отложил принятие «адских» санкций против России, первая фаза торговой сделки США — Китай успешно завершена.

В Англии консерваторы одержали победу, которая гарантирует ясность в процессе Brexit, нефть продолжает удерживаться вблизи полугодовых максимумов, и вдобавок ко всему ФРС США не планирует повышать процентные ставки в 2020 году.

Сегодня, 16 декабря, поведение российского рубля, скорее всего, также будет определяться общей тягой к риску и динамикой на рынке нефти. Курс доллара, вероятно, попытается закрепиться в диапазоне 62,50—63,00 руб. Курс евро будет консолидироваться вблизи отметки 70 руб.», — считает эксперт.

Читайте также: Поддержку рублю окажет налоговый период