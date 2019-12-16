Москва, , 08:13 — REGNUM Торги на Мосбирже открылись резким ростом к доллару США и евро на фоне победы консерваторов на парламентских выборах в Великобритании, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

К британцу рубль открылся в минусе на 1,86%, так как он сильно подорожал ко всем основным валютам на рынке Форекс. В первой половине торгов пара доллар/рубль снижалась до отметки 62,15 руб., евро/рубль — до 69,48 руб.

Из-за британских новостей участники рынка проигнорировали решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 6,25%.

Благодаря позитивным новостям о торговой сделке между США и Китаем, цена на нефть сорта Brent повышалась до $65,77. Вашингтон отложил введение новых пошлин на китайские товары и снизит действующие тарифы в обмен на покупку Пекином американской сельхозпродукции.

На вечерней сессии позиции рубля пошатнулись после сообщения CNBC, что Китай испытывает обеспокоенность относительно выставляемых Штатами жестких требований по поводу целевых объемов закупок сельхозпродукции. Китай согласился закупить продукции на сумму $40 млрд, Трамп настаивает на $50 млрд.

Рублевые пары 13 декабря показали смешанную динамику. Пара доллар/рубль повысилась на 0,09%, до 62,89 руб., фунт/рубль — на 1,39%, до 83,86 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,04%, до 69,92 руб.

Курс доллара отскочил от 62,15 до 62,89 руб. Техническая картина для рубля остается позитивной. Неопределённость с новыми тарифами и парламентскими выборами в Британии прошла. Нефть сорта Brent стоит $65 за баррель.

Ожидается, что сегодня, 16 декабря, пара доллар/рубль вернется в зону 62,50−62,60 руб. Кроме нефтяного рынка, поддержку рублю на этой неделе окажет налоговый период.

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