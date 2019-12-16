Москва, , 08:20 — REGNUM Торги по нефти марки Brent 13 декабря завершились ростом на 0,97%. Цена повышалась до ;$65,77 за баррель на фоне достигнутого прогресса в разрешении торгового спора между США и Китаем, а также победы консерваторов на парламентских выборах в Великобритании, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Президент США Дональд Трамп сообщил в своем аккаунте в Twitter, что Штаты заключили соглашение по первой части сделки с Китаем.

Пекин согласился на многие структурные реформы и объемные закупки сельхозпродукции, энергоносителей и промтоваров производства США.

Введенные ранее тарифы сохранятся, за исключением сентябрьских, которые будут урезаны вполовину от текущих 15%. Отменены тарифы, запланированные на 15 декабря.

По данным Baker Hughes США число буровых на нефть увеличилось на четыре единицы до 667 шт. Число буровых на газ уменьшилось на четыре до 129 штук.

Сегодня, 16 декабря, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом плюсе. На этой неделе по нефти ожидается прорыв к $67, к концу недели — к $68,85 за баррель.

Покупателям сейчас нельзя останавливаться, иначе рынок перейдет в коррекционную фазу и тогда им придется отступать к уровню $63,65. Дополнительным топливом для нового роста могут стать отчеты API и минэнерго США, которые выйдут 18 декабря.

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