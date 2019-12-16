Аян, , 09:01 — REGNUM На севере Хабаровского края после закрытия речной навигации взлетели цены на продукты питания. Львиную долю в стоимости еды составляет доставка авиацией, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В селе Нелькан Аяно-Майского района, как выяснило ИА Хабаровский край сегодня, стоимость килограмма яблок составляет 380 рублей, сметаны — 420, за килограмм творога покупателю приходится платить 540 рублей. Но проблема не только в дороговизне — в данный момент все продукты почти закончились, люди все раскупили — неизвестно, когда будет следующая поставка, запасаются впрок, несмотря на дороговизну.

Жизнь в Нелькане — от самолёта до самолёта. Но и самолёт возьмёт на борт совсем немного груза. 13 декабря борт на Нелькан взял на борт лишь 100 кг коммерческого груза. Перед Новым годом предприниматели и дня не торговали. Сейчас же в продаже всё то, что успели завезти в летнюю речную навигацию — рис, гречка, сахар, прочие, непортящиеся продукты.

В Аяне, райцентре Аяно-Майского района, цены чуть пониже. Зимние, «лежкие» сорта яблок, которые завезли в навигацию, стоят в районе 200 рублей за килограмм. Но совсем плохо с молочкой — её везти сложно, всё, что привозят, раскупают сразу. В селе Нелькан очень дорогой хлеб — по 75 рублей за килограмм. Сказывается проблема с доставкой, дорогая электроэнергия — киловатт для юрлица стоит 55 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, граждане России тратят на еду 30,2% своего заработка. По этому показателю Россия в списке из 40 стран находится на 31 месте.