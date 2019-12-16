Магадан, Магаданская область, , 03:48 — REGNUM Бюджет Магаданской области недополучит в ближайшие три года 2,5 млрд рублей налогов на добычу полезных ископаемых, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Выпадение доходов связано с льготами для золотодобытчиков и снижением налога НДПИ.

При этом, впервые за много лет Колыма получила на 2020 год бездефицитный и безпрофицитный бюджет.

«В бюджетах на 2020−2022 годы учтены ожидаемые потери от выпадающих доходов в соответствии с решениями, принятыми на федеральном уровне в объёме 2,5 млрд рублей. Так, в 2020 году Колыма потеряет 1,5 млрд рублей, в 2021 — 0,97 млрд рублей и в 2022 — 0,95 млрд рублей», — говорится в пояснительной записке к бюджету Магаданской области.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев намерен в ближайшие дни обсудить спорные моменты с налоговой службой по вольному приносу золота.