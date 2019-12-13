Магадан, Магаданская область, , 05:12 — REGNUM Законопроект о вольном приносе золота ещё в стадии доработки. В ближайшие дни полпред президента РФ Юрий Трутнев встретится с руководителем налоговой службы РФ и обсудит детали снижения налогов для частных золотодобытчиков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Для того, чтобы людям это действительно было интересно, надо ещё и налоги снизить. Чтобы частный предприниматель, который моет золото, не платил налог на добычу полезных ископаемых. Скажу честно, у меня пока нет ответа на вопрос, как сделать так, чтобы наши крупные компании в этом случае не раздали своё добытое золото частным предпринимателям и не освободились от налога полностью.

Обещаю, что в течение недели мы встретимся с руководителем налоговой службы Михаилом Мишустиным и подумаем над ответом на вопрос. Если мы будем уверены, что это не произойдет, что мы сможем обеспечить систему контроля, то после этого мы в самое ближайшее время разработаем законопроект. Если мы такой уверенности не получим, если будем считать, что это невозможно и люди будут, извините за слово — жульничать, мы этот законопроект всё равно будем разрабатывать, но льгот никаких не будет. Мы не можем терять налоги от золотодобычи. Это неправильно», — ответил Трутнев на вопрос пресс-службы Магаданской областной думы о том, на какой стадии сейчас подготовка законопроекта о вольном приносе.

Как сообщало ИА REGNUM, будучи с рабочей поездкой в Магаданской области, Юрий Трутнев поручил властям Колымы разработать законопроект о вольном приносе золота, который бы регламентировал деятельность частных золотодобытчиков.