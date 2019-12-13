Лондон, , 23:24 — REGNUM Нефть марки Brent сохраняет позиции выше $65 за баррель после объявления о заключении предварительной торговой сделки между США и Китаем, 13 декабря передает агентство Reuters.

К настоящему моменту февральские фьючерсы Brent выросли на 88 центов (1,37%), до $65,08 за баррель. Дневной диапазон марки — от $64,35 до $65,75 за баррель.

Январские фьючерсы WTI выросли в цене на 77 центов (1,30%), до $59,95 за баррель. Диапазон сессии WTI составляет $59,28 — $60,45 за баррель.

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