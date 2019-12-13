Вашингтон, , 19:32 — REGNUM Офис торгового представителя США подтвердил снижение пошлин на товары из Китая в рамках предварительного соглашения между Вашингтоном и Пекином, 13 декабря передает агентство Reuters.

В соответствии с соглашением, Вашингтон сохранит 25% тарифы на импорт китайских товаров на $250 млрд и снизит до 7,5% тарифы ещё на $120 млрд китайских товаров.

Как сообщало ИА REGNUM, о заключении предварительного торгового соглашения между США и Китаем ранее 13 декабря сообщили представители Госсовета КНР.

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