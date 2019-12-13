Нью-Йорк, США, , 23:18 — REGNUM Основные индексы Уолл-стрит завершают торги разнонаправленно, несмотря на долгожданное торговое соглашение между США и Китаем, 13 декабря передает агентство Reuters.

В настоящий момент индекс Dow Jones снизился на 7,34 пункта (0,03%), до 28 124,71 пункта, индекс Nasdaq вырос на 17,16 пункта (0,20%), до 8734,48 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,23 пункта (0,01%), до 3168,80 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря официальные лица США и Китая объявили о заключении «первой фазы» торгового соглашения между двумя странами.

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