Нью-Йорк, США, , 21:11 — REGNUM Основные индексы Уолл-стрит находятся в «зеленой зоне» после объявления о заключении предварительного торгового соглашения между США и Китаем, 13 декабря передает агентство Reuters.

В настоящий момент индекс Dow Jones вырос на 16,06 пункта (0,06%), до 28 148,11 пункта. Индекс Nasdaq вырос на 27,54 пункта (0,32%), до 8744,86 пункта, индекс S&P 500 вырос на 3,43 пункта (0,11%), до 3172,00 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря стало известно о заключении «первой фазы» торгового соглашения Китая и США.

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