Лондон, , 20:19 — REGNUM Нефть Brent поднялась выше $65 за баррель после объявления о предварительном торговом соглашении между США и Китаем, 13 декабря передает агентство Reuters.

К настоящему моменту февральские фьючерсы Brent подорожали на 94 цента (1,46%), до $65,14 за баррель. Январские фьючерсы WTI поднялись в цене на 78 центов (1,32%), до $59,96 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 13 декабря стало известно о заключении «первой фазы» торгового соглашения между США и Китаем и снижении американских пошлин на китайские товары.

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