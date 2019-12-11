Лондон, , 17:16 — REGNUM Мировые цены на нефть снижаются, несмотря на заявление ОПЕК о возникающем дефиците на мировом нефтяном рынке, 11 декабря передает агентство Reuters.

К настоящему моменту февральские фьючерсы Brent подешевели на 34 цента (0,53%), до $64,00 за баррель. Ранее в ходе торговой сессии марка уже опустилась до $63,81 за баррель.

Январские фьючерсы WTI опустились на 19 центов (0,32%), до $59,05 за баррель. Минимум сессии для WTI пока составляет $58,81 за баррель.

Читайте также: ОПЕК ожидает дефицита нефти в 2020 году