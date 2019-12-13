Москва, , 18:21 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания президиума Государственного совета, состоявшегося 31 октября 2019 года.

Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в частности, поручено предусмотреть выделение из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере не менее 550 млрд рублей (до 2024 года включительно) на финансовое обеспечение мероприятий по формированию и развитию инфраструктуры первичного звена здравоохранения в рамках реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (включая мероприятия по развитию центральных районных и районных больниц) с учётом того, что среднее соотношение финансового обеспечения таких мероприятий за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации должно составлять 90 и 10 процентов соответственно.

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