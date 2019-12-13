Москва, , 17:38 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания президиума Государственного совета, по итогам заседания президиума Государственного совета, состоявшегося 31 октября 2019 года в Светлогорске.

Правительству Российской Федерации поручено в срок до 30 декабря 2019 года предусмотреть в соглашениях о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения в отношении субъектов Российской Федерации, утвердивших свои территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с дефицитом их финансового обеспечения за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации, в качестве условия график ликвидации указанного дефицита.

В срок до 1 ноября 2020 года определить порядок оплаты медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями (их структурными подразделениями), расположенными в населённых пунктах с малой численностью населения и (или) отдалённых населённых пунктах, с учётом социально-экономических факторов и природно — климатических условий конкретного региона и обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих установление дополнительных полномочий органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по контролю за соблюдением медицинскими организациями, участвующими в территориальных программах обязательного медицинского страхования, предельных объёмов финансового обеспечения оказания гражданам медицинской помощи.

В срок до 1 марта 2020 года предоставить Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека полномочия по установлению на основании соглашения с субъектами Российской Федерации особенностей применения санитарно-эпидемиологических требований, иных требований, предусмотренных санитарными правилами, в целях строительства, реконструкции объектов капитального строительства, относящимся к объектам здравоохранения; проанализировать практику проведения в субъектах Российской Федерации совместных конкурсов и аукционов на закупку медицинской техники, расходных материалов и (или) лекарственных препаратов в целях определения перспективы их дальнейшего проведения; предусмотреть упрощённый порядок проведения конкурса с определением победителя по максимальному снижению ориентировочной цены, уточняемой по итогам экспертизы, на строительство, реконструкцию и (или) капитальный ремонт «под ключ» объектов, включённых в утверждаемый высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации перечень объектов, строительство, реконструкция и (или) капитальный ремонт которых предусмотрены в целях реализации национальных проектов; обеспечить установление дополнительного требования к участникам закупки работ по техническому обслуживанию медицинской техники о наличии у них необходимого опыта (если начальная (максимальная) цена соответствующего контракта превышает 10 млн. рублей); предусмотреть возможность включения в смету на строительство объектов капитального строительства, относящихся к объектам здравоохранения, расходов на приобретение и установку медицинского оборудования, в том числе в целях включения соответствующих обязательств в государственные или муниципальные контракты; предусмотреть возможность заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства, относящихся к объектам здравоохранения федерального, регионального или местного значения, к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, а также возможность получения разрешения на строительство таких объектов до образования земельного участка при наличии схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории.

В срок до 1 ноября 2020 года также поручено обеспечить предоставление органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации сведений о государственной регистрации рождения и государственной регистрации смерти, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния.

До первого 1 марта 2020, и далее один раз в год поручено рассматривать вопросы, касающиеся: финансового обеспечения строительства и ремонта автомобильных дорог регионального, межмуниципального или местного значения для проезда к медицинским организациям, а также обеспечения медицинских организаций санитарным транспортом; установления дополнительного требования к участникам закупок образовательных услуг по программам дополнительного профессионального медицинского и фармацевтического образования о наличии у них необходимого опыта.

Полный перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

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