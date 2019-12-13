Санкт-Петербург, , 18:04 — REGNUM Председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга Сергей Харлашкин может возглавить ОАО «Метрострой», генерального директора которого Николая Александрова поместили в СИЗО по обвинению в крупном хищении.

О возможном назначении нового руководителя изданию «Фонтанка» сообщили несколько источников в администрации Петербурга, где якобы уже приняли окончательное решение по дальнейшей судьбе чиновника.

«Уйти из Смольного ему придется уже на следующей неделе», — отмечает источник.

В свою очередь в КРТИ данные предположения ИА REGNUM не подтвердили, в пресс-службе сослались на отсутствие какой-либо информации поэтому поводу.

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Напомним, ОАО «Метрострой» является единственным подрядчиком строительства петербургской подземки. До недавнего времени генеральным директором ОАО «Метрострой» был Николай Александров. Он возглавил предприятие в 2017 году. На должность он пришёл после того как бразды правления ему передал его же отец Вадим Александров, который фактически возглавлял компанию с 1991 года.

11 декабря Николаю Александрову предъявили обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение, растрата или хищение в особо крупном размере»). Его отправили под стражу до 8 февраля 2020 года.