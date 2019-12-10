Санкт-Петербург, , 23:18 — REGNUM Дзержинский районный суд Петербурга отправил в СИЗО генерального директора ОАО «Метрострой» Николая Александрова. Защита предлагала залог стоимостью 25 млн рублей или домашний арест, а сам фигурант использовал в суде выражения, свойственные вполне определенной социальной среде.

Николай Александров в суде Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

ОАО «Метрострой» является единственным подрядчиком строительства петербургской подземки. Александров «унаследовал» руководство в 2017 году от своего отца, Вадима Александрова, который фактически возглавлял компанию с 1991 года.

Николаю Александрову предъявили обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение, растрата или хищение в особо крупном размере»). Его отправили под стражу до 8 февраля 2020 года.

По версии следствия, не позднее 7 ноября 2017 года Александров объединился с руководителем филиала «Метростроя» Олегом Кузьменко и главой ООО «БТР» Анатолием Болотовым, чтобы похитить не менее 178 млн рублей средств «Метростроя» через фиктивный контракт на поставку щебня при строительстве Фрунзенского радиуса петербургского метро.

«Александров вину не признает. Просил суд избрать домашний арест или залог в виде нежилого помещения стоимостью 25 000 000 рублей. Адвокат утверждал, что нахождение Александрова под стражей непременно приведет к банкротству предприятия и к 4000 безработных. Но доказать суду, что коллапс точно случится, адвокаты не смогли», — заметили в объединенной пресс-службе петербургских судов.

По ходу заседания сам Александров тоже высказывался довольно ярко. Он убеждал суд, что «ничего не шкерит», имея в виду деньги или собственность, «ни на кого не наезжает», а вообще он открытый человек и никуда бежать не собирается. При этом назвать свои средние доходы в месяц, как и расходы, обвиняемый не смог.

Инкриминируемая Александрову статья УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Заметим, ранее другой фигурант дела Анатолий Болотов был задержан в аэропорту «Пулково» при попытке сбежать в Израиль. Его тоже арестовали до февраля 2020 года.

Материалы по Олегу Кузьменко в суд пока не поступили.

Напомним, ввод трех станций Фрунзенского радиуса — «Проспекта Славы», «Дунайской» и «Шушар» — откладывали несколько лет подряд. Последние задержки вышли совсем курьезными: открытие запланировали сначала на май 2019 года, затем на июль, затем на 1 сентября, после на 5 сентября, в этот день по прибытии на станции в то время врио губернатора Александра Беглова было решено не пускать внутрь пассажиров. В итоге запуск произошел лишь в октябре 2019 года, сопровождался протечками и неработающими траволаторами.

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