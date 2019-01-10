Четверг, 10 Января 2019 года
15:53:29 МСК

Hyundai отзывает 79 000 дизельных автомобилей

Экономика

Меры коснутся только дизельных автомобилей

Сеул, 10 января 2019, 15:53 — REGNUM  Южнокорейский концерн Hyundai Motor отзовёт около 79 тысяч автомобилей с дизельным двигателем из-за ошибки в элементах выхлопной системы. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление министерства окружающей среды.

Всего меры затронут 78 721 автомобиль трёх разных моделей — Hyundai Grandeur с двигателем объемом 2,2 литра, Hyundai Megatruck и Hyundai Mighty truck; две последние являются грузовиками. Из-за проблем в их выхлопной системе в атмосферу выбрасывается избыточное количество оксидов азота, что наносит существенный урон окружающей среде. Отзыв не будет осуществлён немедленно, а продлится 11,5 лет.

Министерство окружающей среды рекомендовало отозвать 30 945 автомобилей, однако Hyundai добровольно увеличил это количество, чтобы полностью исправить проблему в своих автомобилях.

Примечательно, что в последние месяцы правительство Южной Кореи активизировало усилия по борьбе с вредными выбросами дизельных автомобилей, которые вызывают проблемы со здоровьем и приводят к образованию смога и пыли — хронической проблеме корейских городов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить