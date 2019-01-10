Hyundai отзывает 79 000 дизельных автомобилей

Сеул, , 15:53 — REGNUM Южнокорейский концерн Hyundai Motor отзовёт около 79 тысяч автомобилей с дизельным двигателем из-за ошибки в элементах выхлопной системы. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление министерства окружающей среды.

Всего меры затронут 78 721 автомобиль трёх разных моделей — Hyundai Grandeur с двигателем объемом 2,2 литра, Hyundai Megatruck и Hyundai Mighty truck; две последние являются грузовиками. Из-за проблем в их выхлопной системе в атмосферу выбрасывается избыточное количество оксидов азота, что наносит существенный урон окружающей среде. Отзыв не будет осуществлён немедленно, а продлится 11,5 лет.

Министерство окружающей среды рекомендовало отозвать 30 945 автомобилей, однако Hyundai добровольно увеличил это количество, чтобы полностью исправить проблему в своих автомобилях.

Примечательно, что в последние месяцы правительство Южной Кореи активизировало усилия по борьбе с вредными выбросами дизельных автомобилей, которые вызывают проблемы со здоровьем и приводят к образованию смога и пыли — хронической проблеме корейских городов.