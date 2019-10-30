План 2019 года по модернизации первичных медорганизаций в Марий Эл выполнят
Глава Марий ЭлАлександр Евстифеевв преддверии заседания Госсовета встретился с министром здравоохранения республики Мариной Паньковой. В рамках подготовки к расширенному заседанию Госсовета он участвует в работе подгруппы по развитию медицинской инфраструктуры, на которой рассматриваются вопросы строительства, ремонта, санавиации, принципов модернизации первичного звена здравоохранения.
Обсуждение повестки Госсовета в «рабочих группах»: мнение глав регионов
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис считает, что формат «рабочих групп» при подготовке к заседанию Госсовета является «абсолютно правильным».
«Аналог мы практикуем у себя в регионе, — рассказал Андрей Чибис корреспонденту ИА REGNUM. — Очень важно, чтобы люди могли отвлечься от своей операционной деятельности и «поштурмить», помозговать, поспорить, подискутировать. Независимо от того, ты министр ЖКХ или здравоохранения, в любом случае, ты — потребитель той или иной услуги, и это всегда можно пообсуждать. Учитывая, что все губернаторы вовлечены в тему здравоохранения, потому что это одна из тех проблем, которая волнует всех людей, и все так или иначе посвящены в детали — кто-то в большей степени, кто-то в меньшей, — то безусловно, такой формат правильный и эффективный».
Глава Кабардино-Балкарской республики Казбек Коков подчёркивает актуальность обсуждения повестки в «рабочих группах» для подготовки любого заседания Государственного совета.
«Госсовет по здравоохранению — это не первый такой Госсовет, и этот формат очень эффективен. Он дает возможность принимать оперативные решения, которые, как мы всегда говорим, влияют на качество жизни людей», — подчеркнул Казбек Коков в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.
Важно, чтобы проблемы здравоохранения были рассмотрены «на земле
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко также считает, что новый формат подготовки к Госсовету — «очень полезная дискуссия».
«Форма подготовки к Госсовету очень интересна и оправдана, потому что существует Министерство здравоохранения, которое занимается профессиональной работой, существует мнение территорий и ощущение территорий, что нужно делать конкретно. Социальная напряженность всегда возникает в том месте, где нет должной медицинской услуги и нужны конкретные шаги, которые позволили бы решить эту проблему. Сейчас мы обсуждаем эти вопросы, они специфичны для каждого региона, и наша задача — «выровнять» все эти вопросы с Минздравом и договориться. Это очень полезная дискуссия», — подчеркнул Валерий Лимаренко.
«Сегодняшняя встреча — не первый раз, когда подготовка к Госсовету проходит в формате рабочих групп. На самом деле, это очень важно, потому что есть федеральные органы, которые видят проблему достаточно широко, есть губернаторы, которые работают «на земле» и своими ногами её обходят, своими пальцами чувствуют эти проблемы. Поэтому очень важно, чтобы проблема была рассмотрена сначала теми, кто работает на земле, и донесена до тех, кто работает в федеральных органах власти, чтобы решения соответствовали проблематике и чаяниям людей в полной мере», — считает губернатор Костромской области Сергей Ситников.
Главы регионов высоко оценивают формат подготовки к Госсовету
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин, возглавляющий подгруппу «Новые медицинские технологии, специализированная медицинская помощь, цифровые технологии в здравоохранении», считает такую подготовку в рабочих группах накануне серьезного мероприятия с президентом РФ удачным и эффективным форматом.
«Мне кажется, это очень удачный и очень эффективный формат. Он позволяет пройти весь доклад, все губернаторы высказывают свою позицию и свое отношение, и это позволяет наиболее точно выработать формулировки для доклада президенту», — подчеркнул Андрей Никитин в беседе с журналистами.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев вместе с главами других регионов примет участие в расширенном заседании президиума Госсовета, посвященном проблемам отечественного здравоохранения. В Светлогорск глава Воронежской области отправился ещё накануне, 29 октября.
Сибирские губернаторы едут на Госсовет
В расширенном заседании Госсовета по здравоохранению под руководством президента России Владимира Путина примут участие главы регионов Сибирского федерального округа (СФО). О своем участии уже объявили глава Хакасии Валентин Коновалов и губернатор Омской области Александр Бурков.
Губернатор Кировской области Игорь Васильев крайне положительно отзывается о формате подготовки к заседанию Государственного совета:
«Расширенный президиум Госсовета проходит не в первый раз. Уже были и по стройке, и по дорожному строительству, и я не в первый раз принимаю участие. Но здесь для меня новизна состоит в том, что я являюсь руководителем подгруппы «Обеспечение кадрами здравоохранения, уменьшение административной нагрузки на медицинских работников».
«Это настоящий, живой разговор. Губернаторы высказывают все проблемы, которые у них есть, и это очень важно, когда можно донести свое мнение, влиять на решение, и вообще, это ещё один повод всем погрузиться в детали того, как работает система здравоохранения», — отметил Игорь Васильев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.
В Калининграде Владимир Путин посетит Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» и осмотрит корвет «Гремящий», спущенный на воду в 2017 году и завершающий в настоящее время заводские ходовые испытания.
В ходе поездки в Калининградскую область глава государства встретится с представителями общественности.