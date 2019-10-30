Губернатор Кировской области Игорь Васильев крайне положительно отзывается о формате подготовки к заседанию Государственного совета:

«Расширенный президиум Госсовета проходит не в первый раз. Уже были и по стройке, и по дорожному строительству, и я не в первый раз принимаю участие. Но здесь для меня новизна состоит в том, что я являюсь руководителем подгруппы «Обеспечение кадрами здравоохранения, уменьшение административной нагрузки на медицинских работников».

«Это настоящий, живой разговор. Губернаторы высказывают все проблемы, которые у них есть, и это очень важно, когда можно донести свое мнение, влиять на решение, и вообще, это ещё один повод всем погрузиться в детали того, как работает система здравоохранения», — отметил Игорь Васильев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.