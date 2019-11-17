Минск, , 16:00 — REGNUM Выступая 17 ноября на избирательном участке в Минске, «Александр Лукашенко отметил глобальность современного мира и происходящих в нем процессов», сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Александр Лукашенко на избирательном участке President.gov.by

По его словам, сейчас практически не существует препятствий для передвижения и общения людей. Он также считает, что неправильно мешать желающим уехать на работу за границу и в качестве примера обратился к теме выезда белорусских врачей в соседнюю Польшу.

«Недавно сами польские врачи возмутились, что иностранцев много приезжает. Посчитали. Оказывается, там слезы — около 200 белорусских врачей из среднего персонала туда уехали. А сколько вернулись…», — заметил белорусский лидер.

Численность вернувшихся он не уточнил, но добавил: «Мир такой сейчас. Мир глобален. Все перемещаются туда-сюда. Силой не удержишь».

Ранее на эту тему: Лукашенко «не напрягает» дефицит врачей и медперсонала