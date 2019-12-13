Москва, , 08:50 — REGNUM С 13 декабря Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПАО «Невский народный банк» (г. Санкт-Петербург). Приказ опубликован на сайте регулятора.

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Решение принято в связи с тем, что банк нарушал федеральные законы, в частности, полностью утратил собственные средства вследствие хищения значительной части активов.

В кредитной организации назначена временная администрация. По величине активов «Невский народный банк» занимал 317 место в банковской системе РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России с 29 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Осколбанк» (Белгородская область, г. Старый Оскол).

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