Махачкала, , 03:23 — REGNUM В Арбитражный суд Дагестана поступил иск ЦБ РФ о ликвидации банка, который три недели назад остался без лицензии. Исковое заявление регулятора к «Кредитинвесту» пока не принято к производству, дата слушаний неизвестна, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск появился в базе суда 4 декабря 2019 года. Заявителем выступает отделение ЦБ РФ — Национальный банк по Дагестану Южного главного управления регулятора. Участником судебного дела будет также госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов». Именно ей поручат провести ликвидацию, если суд удовлетворит иск.

На начало декабря вкладчикам ООО «Коммерческий банк «Кредитинвест» уже выплатили 143 млн рублей из почти 251 млн рублей. Это вклады, по которым клиенты укладываются в страховую сумму в 1,4 млн рублей.

Региональный банк из топ-400 остался без лицензии: о владельцах и активах

Напомним, лицензии республиканский банк лишился 15 ноября 2019 года. К тому момент он занимал 386-е место в банковской системе страны по размеру активов. По итогам 2018 года ООО, созданное как банк в декабре 1990 года, получило прибыль — порядка 28,5 млн рублей. Лицензии организация была лишена за нарушения профильного законодательства и сомнительные трансграничные операции.

Акционеры ООО — 18 физических лиц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине января 2020 года судом также будет рассмотрен иск о ликвидации другого регионального банка — ПАО «Чувашкредитпромбанк».