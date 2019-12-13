Москва, , 08:15 — REGNUM Торги по нефти завершились ростом на 0,72%. Цена повышалась до $64,83. Росту цены способствовал твит президента США Дональда Трампа, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

В своем Twitter он написал, что «мы близки к заключению крупной сделки с КНР. Они хотят ее заключить, как и мы!».

От Трампа ждали любое заявление, так как 15 декабря должны автоматически ввестись новые тарифы на китайский импорт. Ослабление торговой войны оказало поддержку рисковым активам и давление на защитные.

Сегодня, 13 декабря, на торгах в Азии нефть торгуется в плюсе на 0,51%. Спекулянты слабо отреагировали на твит Трампа.

Значит есть другие факторы, которые сдерживают покупателей. Учитывая, что экономический календарь на сегодня пустой, то до $65,63 все свободно.

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