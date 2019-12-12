Москва, , 15:56 — REGNUM Котировки нефти марки Brent 12 декабря выдержали удар от данных по запасам нефти и смогли найти в себе силы восстановить ключевую поддержки в $64,50, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Ранее этот рубеж был пройден вверх после саммита ОПЕК+, на котором Саудовская Аравия согласилась пойти на дополнительное добровольное ограничение нефтедобычи.

Можно допустить, что первый ориентир будет достигнут уже сегодня к концу дня в ожидании подведения итогов выборов в парламент Великобритании, которые могут убрать с повестки дня риски неупорядоченного Brexit на динамику мировой экономики и потребления энергоносителей.

Сдерживать темпы подъема будет неопределенность в отношении запланированного в воскресенье повышения Вашингтоном пошлин на китайские товары объемом в $156 млрд. В окружении президента США подчеркивают, что этот вопрос до сих пор не решен и напрямую будет зависеть от характера переговоров с Китаем.

Несмотря на то, что и в Пекине, и в Вашингтоне подчеркивают, что они идут в позитивном ключе, в реальности препятствия для заключения «перемирия» сохраняются. Это заставляет не исключать нового раунда повышения пошлин, что может стать крайне неприятным сюрпризом для всех мировых рынков.

Пока же участники рынка сохраняют спокойствие, получив поддержку от итогов заседания ФРС, на котором были дали гарантии отсутствия повышения ключевой ставки в 2020-м году, хотя обнадеживающая макростатистика и уменьшение внешних рисков настраивали на более «ястребиные» сигналы от монетарных властей.

Поддержку оказывает и свежий отчет Международного энергетического агентства, который указал на сокращение коммерческих запасов в ОЭСР к среднему за пять лет уровню и повышение странами ОПЕК перевыполнения сделки в ноябре с 15% до 54%», — пояснил эксперт.

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