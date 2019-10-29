Магадан, Магаданская область, , 04:00 — REGNUM Полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в ходе рабочей встречи с губернатором Колымы Сергеем Носовым напомнил, что на полях Восточного экономического форума в сентябре 2019 года президент РФ Владимир Путин поручил разработать законодательство о вольном приносе золота, которое регламентирует работу частных старателей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Колыма идёт на рекорд по добыче золота — зарплаты вырастут

«Мы готовим проект закона о вольном приносе, этот закон разрабатывается в основном по просьбе жителей Магадана, которые больше всего в этом заинтересованы. Для этого нужна целая система, чтобы золото от вольного приноса скупали, сдавали на аффинаж, перерабатывали. Продумайте здесь, как это правильно организовать, чтобы механизм был эффективным и прозрачным», — поручил вице-премьер Сергею Носову.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев прибыл в Магаданскую область.